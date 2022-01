Inter negli spogliatoi, in allenamento brutto contrasto Dimarco-Dumfries

Inter in campo al dall’Ara nonostante l’assenza del Bologna che non si presenterà alla partita. Giusto per segnalare l’alta intensità del riscaldamento, Dimarco è stato costretto a fermarsi per qualche minuto (con tanto di staff medico) dopo un intervento di gioco con Dumfries.

