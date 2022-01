Pradè: «Fiorentina rispetta le regole. La salute al primo posto»

L’Inter non ha giocato contro il Bologna oggi alle 12:30 e attende di scoprire se verrà recuperata oppure no la partita. Intanto anche altre tre sfide di Serie A sono state rimandate tra cui anche quella tra Fiorentina e Udinese delle 20:45.

REGOLE – Come detto la Fiorentina, così come l’Inter, non ha giocato in questa prima giornata del girone di ritorno. Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfono di Sky Sport. Ecco le sue parole. «La Fiorentina è una società che rispetta fortemente le regole per cui ci atteniamo a quello che ci verrà detto dalla Lega. Non giochiamo perché l’Udinese ha un focolaio in casa, la salute è la prima cosa però quello in cui speriamo è un regolamento che delinei una linea ben precisa per tutti quanti. Il consiglio di Lega ha emesso un comunicato importante e vedremo come sarà il futuro».