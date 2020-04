Dimarco: “Voglio dimostrare il mio valore. Pazzini? Lo vedevo all’Inter”

Condividi questo articolo

Federico Dimarco, esterno del Verona in prestito dall’Inter, ha risposto alle domande dei tifosi in una diretta “Instagram” organizzata sui canali ufficiali del club.

VOGLIA DI RICOMINCIARE – Forzatamente ai box dopo la sospensione del campionato per l’emergenza Coronavirus, Federico Dimarco scalpita per tornare a giocare il prima possibile e mostrare il suo valore, occasione che nella prima parte di stagione all’Inter non ha avuto: «Spero di ricominciare il prima possibile, voglio dimostrare il mio valore. A Verona mi sono trovato molto bene, conoscevo già qualcuno quindi è stato anche più facile inserirmi nel gruppo. Non mi sarei mai aspettato di giocare insieme a Pazzini, lo vedevo giocare in nerazzurro quando ero piccolo. Ha sempre fatto bene in Serie A».

RUOLO E CARATTERISTICHE – Dimarco ha anche parlato del suo ruolo e delle sue caratteristiche: «Quando ero nel settore giovanile dell’Intrer ho sempre fatto l’esterno di centrocampo o l’esterno alto. Ho sempre amato andare al tiro e fare gol. Non credo possa essere migliorata come caratteristica, è innata, non lo faccio apposta. Il ruolo di quinto per me è perfetto».