Juan: “Maicon mi ha tolto uno scudetto. Roma-Inter nel 2010…”

Juan, ex difensore giallorosso, ha parlato a “Roma TV” della lotta scudetto contro l’Inter nel 2010, soffermandosi particolarmente sulla vittoria contro i nerazzurri e sulla rete di Maicon contro la Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Torna nel passato Juan, quando durante l’esperienza in giallorosso è andato a un soffio da conquistare lo scudetto contro l’Inter del Triplete: «Quella di Roma-Inter nel 2010 è stata una bella serata. Ieri ho visto un video di Maicon che ha fatto contro la Juventus quell’anno, gliel’ho mandato dicendogli che con quel gol mi aveva tolto lo scudetto. L’Inter era una squadra fortissima, se ci fossimo svegliati un po’ prima forse avremmo vinto uno scudetto che si poteva vincere. Sarebbe stato un momento bellissimo. Quando eravamo in testa alla classifica con Ranieri c’era caos in città. Totti ogni tanto ci diceva cosa era successo in città quando avevano vinto lo Scudetto».