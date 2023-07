DigitalBits, passo indietro dopo il disastro con l’Inter: la nota sugli sponsor

DigitalBits rimarrà nella storia come lo sponsor più imbarazzante della storia dell’Inter, nonché uno dei peggiori nel mondo del calcio e dello sport. Questo visti i mancati pagamenti, che hanno portato le società con cui si era accordato a rimuovere il logo. Ora, a qualche mese di distanza, fa una nota ufficiale per spiegare la situazione.

SPONSORIZZAZIONE FALLIMENTARE – “Questa nota arriva in risposta alle richieste della community di chiarimenti sullo status di alcune sponsorizzazioni precedenti nel mondo dello sport. Riguardano il coinvolgimento del brand DigitalBits in associazione con Zytara Labs.

La DigitalBits Foundation, da qui in avanti indicata come ‘La fondazione’, ha giocato un ruolo attivo nel supervisonare l’integrazione degli aspetti tecnici legati alla blockchain DigitalBits e alla sua crescita all’interno della community come parte di queste sponsorizzazioni.

Essenziale chiarire come la fondazione non abbia assunto ruoli legali in relazione agli accordi di sponsorizzazione. Pertanto, non può fare alcuna valutazione sul suo ruolo nell’intesa, o discutere e commentare qualsiasi passaggio esistente o già esistito tra Zytara Labs e i propri partner.

Sfortunatamente, nonostante una partenza promettente e una partnership che riguardava tutte le parti, la fondazione ha preso atto di alcune difficoltà che sono emerse con queste sponsorizzazioni. Questo ha portato a conseguenze significative e un impatto avverso sul brand DigitalBits.

L’obiettivo della fondazione rimane continuare a sviluppare e supportare l’ecosistema DigitalBits, per i benefici della propria community.

In buona fede, la fondazione aveva iniziato discussioni individuali con le controparti interessate per raggiungere delle contromisure e rimedi. Tuttavia, a seguito della complessità delle relazioni legali fra Zytara Labs e le parti rilevanti, la fondazione ha interrotto ogni discussione e, in adesione ai propri princìpi di trasparenza, informa la community che tutte queste sponsorizzazioni sono ora terminate definitivamente. Zytara Labs le aveva in vigore con l’Inter, la Roma, David Beckham e i diritti NFT di Francesco Totti.

La leggenda del calcio Francesco Totti e il pilota della MotoGP Fabio Di Giannantonio rimangono ambasciatori di DigitalBits, al momento.

Questa comunicazione è ufficiale e riguarda tutte le parti in causa. Chiarisce la posizione della fondazione su questi accordi di sponsorizzazione e sulle azioni intraprese per affrontare la questione”.