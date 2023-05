Sponsor Digitalbits, all’Inter mancano 30 milioni di euro! Il report

L’inadempienza di Digitalbits ha creato all’Inter un buco di 30 milioni di euro. Questo il dato che emerge dal report di Inter Media and Communication

MANCATI INTROITI − A causa delle insolvenze di Digitalbits, lo sponsor di maglia del club, all’Inter mancano ben 30 milioni di euro. Questo il dato significativo uscito fuori dal report di Inter Media and Communication, la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor della società nerazzurra. Entrando nello specifico della situazione, Digitalbits ha pagato interamente i 5 milioni per l’accordo come sponsor di manica per il 2021/22, oltre a 100mila euro come bonus per il raggiungimento degli ottavi di Champions League. Mancano tuttavia i bonus di 1,6 milioni legati alla posizione nella classifica 2022/23 e alla vittoria della Coppa Italia. Non solo. Si legge nel comunicato: “Digitalbits non ha pagato il canone base di 24 milioni di euro (di cui la prima rata da 8 milioni di euro emessa a giugno 2022, la seconda da 8 milioni di euro emessa a ottobre 2022 e l’ultima da 8 milioni di euro emessa a febbraio 2023). A ciò mancano anche i 5,75 milioni di euro di bonus“. Dalla partita contro la Lazio l’Inter ha rimosso completamente il nome dello sponsor dalle maglie. Rimozione che già era avvenuta da sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile.