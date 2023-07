Morata ancora in campo con l’Atlético Madrid: altro segnale (all’Inter)

Morata resta uno dei nomi indicati per l’attacco dell’Inter, anche se non sembra più essere prioritario. L’attaccante, nel frattempo, ha giocato nell’amichevole appena vinta dall’Atlético Madrid sul Manchester City per 1-2.

VITTORIA A SECCO – L’Atlético Madrid per il momento utilizza Alvaro Morata come se non fosse un giocatore in uscita. L’attaccante spagnolo ex Juventus, accostato in questo mercato oltre che ai bianconeri anche a Inter, Milan e Roma, è partito titolare nell’amichevole che i colchoneros hanno vinto 1-2 contro il Manchester City. Una partita rimasta anche in dubbio nelle scorse ore, per un nubifragio su Seul che ha costretto allo slittamento del calcio d’inizio di mezz’ora. Morata è poi rimasto in campo fino al 62′, sostituito da Angel Correa. In gol Memphis Depay al 66′ e Yannick Carrasco al 74′, inutile la marcatura di Ruben Dias all’86’ (reti tutte arrivate con Morata già sostituito).