Di Napoli: «Inter, calcio fantastico. Dato spallata ma occhio alla Roma!»

Arturo Di Napoli inquadra il momento dell’Inter, reduce dalla vittoria sulla Juventus e in attesa di scontrarsi con la Roma. Il pensiero dell’ex calciatore, anche nerazzurro.

COMPETITIVA – Arturo Di Napoli si esprime sull’Inter, fra risultati positivi e importanti idee di calcio. Così l’ex calciatore, intervenuto su Radio Sportiva: «Io credo che il campionato sarà ancora molto lungo e credo che la Juventus abbia una squadra veramente forte. Però è chiaro che la vittoria dell’Inter a San Siro ha dato una spallata al campionato. Anche perché l’Inter per quello che ha dimostrato in questi anni è la squadra che gioca un calcio fantastico ed ha una rosa veramente molto competitiva. In questo momento è chiaro che sia la squadra di Simone Inzaghi la favorita. Juventus rimasta in partita? Le squadre di Massimiliano Allegri sono queste. Per quanto possa non piacere è pragmatica come squadra. Però se andiamo a vedere Inter-Juventus, il risultato poteva essere molto più largo. Credo che i nerazzurri abbiano meritato ampiamente la vittoria e rischiato davvero poco. Su quella sfida credo che ci sia poco da dire».

ENTUSIASMO – Dopo aver parlato della sfida precedente, Arturo Di Napoli si sofferma sulla prossima avversaria dell’Inter: «Che Roma trova? Una che ha ripreso entusiasmo, tre vittorie su tre partite non erano facili. Sono d’accordo con Daniele De Rossi quando dice che bisogna dare atto che l’Inter è la squadra che gioca meglio, perché si farebbe un torto a Inzaghi. Ma è anche vero che è la squadra più forte di questo campionato. C’è entusiasmo ed è una partita non facile per i nerazzurri».