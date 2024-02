Roma-Inter, dopo la Juventus tocca a un altro grande nemico

Roma-Inter fa proseguire il percorso in Serie A dopo aver battuto la Juventus. Oggi alle 18 è tempo di cambiare avversario e ritrovarne uno che di certo nell’ultimo anno ha fatto di tutto per non farsi apprezzare.

PARTE SECONDA – Roma-Inter arriva dopo la Juventus, ma con un carico competitivo non indifferente. Il derby d’Italia ha permesso di aumentare il distacco in classifica, senza però chiudere ancora i conti perché la strada è lunghissima. E per proseguirla bisognerà superare un altro grosso ostacolo, quello rappresentato da Romelu Lukaku. All’andata, quando finì 1-0 con gol del suo “sostituto” Marcus Thuram, fu un’ectoplasma: il peggiore in campo, per distacco, e invisibile. Ora invece ci arriva con motivazioni extra, perché nel frattempo la Roma è passata da José Mourinho a Daniele De Rossi con tre vittorie su tre. Segnando il primo gol della nuova era e poco altro. Per vincere l’Inter dovrà superare anche lui.

LARGO ALLA CONTINUITÀ – La formazione per Roma-Inter non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista contro la Juventus. Per non dire che sarà di nuovo la stessa. Ma con un interprete diverso in panchina: Massimiliano Farris, al posto dello squalificato Simone Inzaghi ammonito sotto diffida nel derby d’Italia. Da Thuram a Lautaro Martinez, passando per Federico Dimarco e Matteo Darmian favorito su Denzel Dumfries, gli altri sono gli stessi dell’ultima volta. Anche perché non c’è bisogno di fare turnover non avendo ancora impegni europei, che riprenderanno fra dieci giorni. Nella Roma De Rossi punta su Lorenzo Pellegrini, sempre in gol dal cambio in panchina, e recupera Chris Smalling e Leonardo Spinazzola. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Roma-Inter: collegamenti in diretta con l’inviata allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.