Biasin: «Pavard benedizione per la Serie A! All’Inter per un motivo»

Pavard si sta imponendo come uno dei leader dell’Inter. Ma anche Bisseck, quando chiamato in causa, ha sorpreso tutti. I soldi spesi per il francese, visto il rendimento del gigante tedesco, potevano essere spesi in altra maniera? La risposta di Fabrizio Biasin nel suo intervento a Radio Sportiva

INVESTIMENTO – Questa l’analisi di Biasin: «Pavard? Col senno di poi si potevano fare tantissime cose, puntare su un attaccante più performante rispetto ad Arnautovic e Sanchez e spendere meno per il difensore. Si possono fare tante cose, dopo, io vedo quello che succede adesso: un’Inter prima in classifica che ha vinto 18 delle prime 22 partite che con tutti i suoi effettivi gioca ad un bel livello. Bisseck? Fino ad un mese fa ragionavamo su un prestito, perché non giocava e forse era indietro. Poi è entrato, ci ha fatto vedere di cosa era capace e sta benissimo fra i titolari e le alternative. Ma non mettiamo in discussione Pavard, perché per qualcunoi spendere 30 milioni per un giocatore in scadenza era esagerato, ma l’Inter ha speso la sua fiche milionaria su di lui e secondo me ha fatto molto bene. Al netto delle sue capacità in campo, è un giocatore che riesce a dare serenità e crescere il valore dei compagni di squadra. Una benedizione per l’Inter e per il nostro campionato, è qui perché si è imputato col Bayern Monaco: di solito un giocatore del genere va in Premier League, resta in Bundesliga o va a guadagnare di più in altri campionati»