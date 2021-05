Il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato dagli studi di Sky Sport dopo la festa scudetto dell’Inter. Tra gli argomenti trattati, i grandi miglioramenti di Barella e la professionalità di Ranocchia. Sul mercato, ha sostenuto che Hakimi resterà sicuramente

UPGRADE BARELLA − Per Gianluca Di Marzio, il centrocampista sardo ha avuto una crescita vistosa con Antonio Conte. Le sue parole: «È migliorato Nicolò Barella dal punto di vista tattico con Conte. Con lui, è diventata una mezzala di qualità e determinante. È un giocatore più pulito adesso, non prende più ammonizioni ed è sempre concentrato».

HAKIMI RESTA − Di Marzio ha voluto tranquillizzare anche i tifosi dell’Inter in merito alle voci sull’esterno marocchino: «Nel suo ruolo, Achraf Hakimi è un giocatore formidabile. È uno degli insostituibili. Difficile trovare un giocatore così in quella posizione. Segna e fa assist. Hakimi ci sarà sicuramente anche il prossimo anno.

GRANDE PROFESSIONISTA − Inoltre, Di Marzio ha anche parlato di Andrea Ranocchia e della sua volontà di aver voluto rimanere all’Inter. Il suo commento: «A gennaio aveva diverse opportunità per giocare. Parma e Genoa lo avevano cercato, ma Ranocchia è rimasto a giocare all’Inter nonostante i pochi minuti e il contratto in scadenza».

RAPPORTI CON SOCIETÀ − Di Marzio ha poi sostenuto di come Conte non abbia gradito la grande lontananza di Zhang: «Avere Steven Zhang a distanza non gli è piaciuto. Lui voleva avere un contatto più diretto con la società. Conte è uno che vuole giocatori per vincere. Ed è bravo a fare di necessità virtù».

MERCATO − Infine, anche una piccola battuta di Di Marzio sul mercato dell’Inter: «Dipende dal budget. Se hai un buon gruzzoletto da poter spendere per andare a prendere Juan Musso dall’Udinese che ti potrebbe chiedere 30 milioni è una cosa. Ma se hai una cifra ridotta meglio andare a ricoprire altri ruoli più in emergenza».