Di Maria sicuro: «Coppa Italia ed Europa League obiettivi! Lavorare»

Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel post partita di Juventus-Monza, sfida conclusasi con la vittoria dei brianzoli per 0-2. Il “Fideo” delinea gli obiettivi della squadra

OBIETTIVI – Di Maria parla a proposito degli obiettivi stagionali della Juventus: «Tutto quello che è successo fuori dal campo non può essere una scusa, è la nostra testa che deve cambiare. Dobbiamo lavorare e provare ad arrivare più in alto possibile in classifica. Sarà difficile, siamo molto lontani dalla zona Champions. Ma abbiamo due obiettivi fondamentali: Coppa Italia ed Europa League».