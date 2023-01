Inter, verso l’Atalanta con un quesito da sciogliere e un errore da non fare

L’Inter si appresta a sfidare l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia in programma martedì 31 gennaio a San Siro alle ore 20.45. Inzaghi, reduce dai 3 punti contro la Cremonese, non intende fallire l’obiettivo qualificazione ma nello stesso tempo deve cercare di non farsi distrarre dal derby di campionato del 5 febbraio. Inoltre, la situazione Skriniar è un nodo da sciogliere

PROSSIMO OBIETTIVO – L’Inter ha battuto la Cremonese con un po’ di difficoltà ma conquistando 3 punti importanti, soprattutto alla luce della sconfitta del Milan in casa con il Sassuolo che consente il sorpasso in classifica. Adesso la squadra di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare un’Atalanta in striscia positiva nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, un obiettivo da non fallire visto che lo scudetto al momento è decisamente utopia. Rispetto al match di Cremona, Inzaghi ritrova Nicolò Barella ma anche Milan Skriniar. Sullo slovacco va fatto un discorso a parte dato che la sua situazione a livello ambientale si fa di ora in ora sempre più complicata da gestire (vedi focus). Tutti gli scenari sono aperti: mancata convocazione (soprattutto in caso di trattativa in corso con il PSG), convocazione e presenza dal 1′, convocazione e panchina. Qualche giorno di attesa e se ne saprà di più.

Inter, Brozovic ancora out con l’Atalanta. Inzaghi, un errore da non fare

Per il resto, sembra difficile un ritorno di Marcelo Brozovic che punta il derby del 5 febbraio con il Milan. Romelu Lukaku è a disposizione e, stando alle ultime dichiarazioni di Inzaghi, la sfida con l’Atalanta potrebbe essere l’occasione giusta per concedergli più spazio. L’errore da non fare è quello di sottovalutare la partita con i bergamaschi facendosi distrarre dal derby di campionato in arrivo. Entrambi gli impegni hanno un peso specifico che non può e non deve essere misurato. La semifinale di Coppa Italia è importante tanto quanto la lotta Champions League. Inzaghi avvisato.