Di Gennaro: «Inter-Milan? I rossoneri rischiano di più. Gosens che colpo!»

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha presentato il derby Inter-Milan. Rossoneri con più pressione, poi i complimenti ai nerazzurri per il colpo Gosens.

DERBY E MERCATO − Antonio Di Gennaro ha parlato dell’imminente stracittadina e dei movimenti dell’Inter: «Derby? Più complicato per il Milan perché ci sono importanti mancanze in difesa con Simon Kjaer fuori e Fikayo Tomori non al meglio. L’Inter con l’acquisto di Robin Gosens credo si sia rafforzata ancora di più. Scelta strategica vista la situazione di Ivan Perisic, Beppe Marotta si è mosso ed è andato a prendere un giocatore forte. Una spesa non importante visto il calciatore che è diventato Gosens, ecco perché lavorare sotto traccia è la cosa giusta. Il Milan rischia di più non solo per la classifica ma appunto al livello difensivo qualche problematica l’ha avuta».