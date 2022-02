Bucchioni: «Inter, chiusa per Scamacca e Frattesi! Marotta un pezzo avanti»

L’Inter ha già chiuso per Scamacca e Frattesi. Lo afferma il giornalista Bucchioni, che da TuttoMercatoWeb si dice certo del doppio colpo di mercato per la prossima stagione. Ma Marotta pensa anche ad altro.

MOSSE IN ANTICIPO – “Giuseppe Marotta s’è già messo un pezzo avanti con la sua proverbiale programmazione. Robin Gosens ha colmato un vuoto sulla fascia. Lo svincolato Luiz Felipe in arrivo dalla Lazio e Gleison Bremer sono visti come il dopo Stefan de Vrij, ma non basta. Il dopo Samir Handanovic si chiama André Onana, già fatto da tempo. Praticamente chiusa con il Sassuolo anche la trattativa per Gianluca Scamacca e Davide Frattesi destinati a prendere l’eredità di Edin Dzeko e di Arturo Vidal. Il futuro è adesso, diceva un famoso slogan. Così ragionano Marotta e Piero Ausilio e fanno bene. A proposito, domani c’è il Derby. Partita-chiave per molti aspetti, sicuramente uno snodo sulla strada dello scudetto. Il Milan s’è dimostrato molto timido sul mercato, forse un difensore centrale andava preso, ma domani recupera Fikayo Tomori e non è poco”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Enzo Bucchioni