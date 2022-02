Brambati: «Derby non decisivo. Inzaghi molto bravo in una cosa»

Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio del lavoro di Simone Inzaghi e del derby di sabato sera tra Inter e Milan. Ecco le sue dichiarazioni.



LAVORO NERAZZURRO – Così Massimo Brambati sul lavoro del tecnico nerazzurro: «Simone Inzaghi è all’Inter da mesi, Stefano Pioli al Milan da anni. Il tecnico nerazzurro ha il merito di non aver cambiato troppo e di aver saputo sfruttare quanto già preparato da Antonio Conte. Era un ambiente che non era abituato a vincere, Antonio ci ha lavorato e Inzaghi è bravo a far continuare ad andare la macchina al meglio».

LOTTA SCUDETTO – Brambati ha poi proseguito parlando di derby e scudetto: «Il derby non è decisivo, ma l’Inter ha una grande occasione in mano. Se esce indenne da Milan e Napoli, o se le vince entrambe, allora lo scudetto è a un passo. Se i rossoneri vincessero dovrebbero sperare sempre in qualche inciampo. Il Napoli recuperando diversi giocatori può dare ancora fastidio, ma deve sperare che il Milan vinca il derby. Non vedo però squadre che possano dare fastidio ai nerazzurri».