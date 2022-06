Di Gennaro: «Bastoni via a 70 milioni? Si, sono tanti! Uno lo terrei a vita»

Antonio Di Gennaro, su Tmw radio, ha parlato dei possibili addii in casa Inter. Tra questi, quello di Bastoni cercato in Premier League. L’ex giocatore non ha dubbi su un altro giocatore

SACRIFICI − Di Gennaro commenta le possibili cessioni dolorose in casa nerazzurra: «Bastoni via dall’Inter? A 70 milioni di euro si vende tutto. Sono davvero tanti. I prezzi sono questi per le squadre importanti, in Italia nessuno può spendere certe cifre. Sappiamo poi l’Inter che deve rientrare da certe cifre. Tra Bastoni e Barella non so chi sacrificherei. Su Lautaro Martinez non avrei dubbi, lo terrei tutta la vita».