Tacchinardi: «Bastoni e Barella fortissimi! Ecco chi sacrificherei e perché»

Bastoni è il nome più richiesto in casa Inter con il Tottenham di Conte in prima linea. Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, dice la sua sul difensore e su Barella. Di seguito le sue dichiarazioni

PREZZO – Alessandro Bastoni potrebbe essere il grande sacrificato in casa Inter. Secondo Alessio Tacchinardi, tra lui e Nicolò Barella è uno quello più unico: «Due giocatori fortissimi, magari il difensore ha più mercato perché un difensore mancino che gioca in quel modo non ne trovi tantissimi. Un interno come Barella lo trovi ma è forte forte anche lui. Non è facile scegliere, se devo sacrificare uno sacrifico Bastoni a malincuore perché 70 milioni per un difensore sono tanti».