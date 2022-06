Cagliari, Capozucca: «Via più gente possibile!». Bellanova verso l’Inter

Il Cagliari si sta ancora leccando le ferite in seguito alla dolorosa retrocessione giunta all’ultima giornata di campionato. Il direttore sportivo rossoblù Capozucca, è intervenuto in conferenza stampa durante la quale ha parlato della permanenza di quattro o cinque giocatori. Bellanova, obiettivo dell’Inter (vedi articolo), sarà tra questi?

RIPARTENZA – Il Cagliari è retrocesso in Serie B e ora intende ripartire immediatamente per riconquistare la Serie A. Il direttore sportivo rossoblù, Stefano Capozucca, annuncia che rimarranno al massimo quattro o cinque giocatori: «In questo momento onestamente non voglio parlare di prospettiva. Sette anni fa il presidente mi ha chiamato per costruire una squadra e puntare alla Serie A. Oggi sono io che non dico questa cosa perché dobbiamo rifondare e mandare via più gente possibile. Ora vorrei solo rifondare perché secondo me le cicatrici di questa retrocessione assurda lascia qualcosa quindi dobbiamo cambiare il più possibile perché poi per vendere bisogna avere anche qualche richiesta. Ci sono dei giocatori che vogliamo tenere, faccio un solo nome: Deiola. Ha il cuore sardo, non ha magari la qualità del fuoriclasse ma ha lo spirito battagliero per giocare nel Cagliari. Potrebbe anche essere il nuovo capitano».