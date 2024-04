Denis: «Lautaro Martinez, che lavoro! Carboni un fuoriclasse»

German Denis fa il punto, da ex attaccante, sui giocatori che ora in Serie A ricoprono il suo ruolo. Specialmente argentini. E, a tal proposito, su TMW Radio si sbilancia su Lautaro Martinez e Valentin Carboni dell’Inter.

GRANDE LAVORO – Nonostante qualche mugugno per le sue recenti prestazioni senza gol, Lautaro Martinez sta dimostrando di essere sempre e comunque un elemento fondamentale per l’Inter. Ne è un chiaro esempio la vittoria di Udine, quando è proprio un suo fantastico tiro a propiziare la rete dell’1-2 finale siglata da Davide Frattesi. Proprio su questo pone l’acceno l’ex attaccante argentino German Denis, che nell’analizzare il momento del capitano nerazzurro, sottolinea il suo lavoro: «Tra gli argentini che stanno facendo meglio c’è Lautaro. Ora non sta segnando, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra».

Non solo Lautaro Martinez: il pensiero di Denis su Valentin Carboni

FUTURO ROSEO – Parlando di attaccanti argentini, per German Denis non c’è solo Lautaro Martinez. Il pensiero, infatti, va a un altro giocatore dell’Inter, che al momento è in prestito al Monza. Si tratta di Valentin Carboni, che ha già ricevuto la chiamata nella nazionale argentina e di cui si parla molto bene per le sue potenzialità. A tal proposito il Tanque ha parlato in questi termini: «Lo conosco fin da piccolo, dai tempi del Lanus. Ne parlavano tanto come fuoriclasse. Ha margini di crescita altissimi, ma ha bisogno di avere più minutaggio». Parole che fanno capire come, anche la prossima stagione, un altro prestito possa fargli bene. Anche perché l’attacco nerazzurro sarà praticamente occupatissimo.