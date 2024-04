Benfica-Marsiglia, Correa rimandato. Formazioni ufficiali

Il destino di Joaquin Correa in Francia non cambia neanche nelle partite europee. All’andata dei quarti di finale di Europa League Gasset non gli dà fiducia in Benfica-Marsiglia.

OUT – I numeri sono spaventosi, Joaquin Correa è riuscito a fare peggio di quanto non avesse già fatto all’Inter in due anni. Il neo-allenatore del Marsiglia Gasset non lo può proprio vedere e i soli 10 minuti che gli ha concesso con il Lille rischiano di rimanere gli ultimi. Oggi i francesi giocano con il Benfica al Da Luz, l’argentino ha anche bei ricordi contro i portoghesi. Nonostante questo rimarrà ancora in panchina, non ne gioca una da titolare dal 2023. Ecco le formazioni ufficiali dell’andata dei quarti di finale di Europa League tra Benfica e Marsiglia:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Silva, Otamendi, Aursnes; Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Neres; Tengstedt.

Marsiglia (4-3-3): Lopez; Mbemba, Balerdi, Gigot, Merlin; Luis Henrique, Veretout, Kondogbia; Harit, Moumbagna, Aubameyang.