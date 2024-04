Fiorentina in grande difficoltà con il Vitkoria Plzen. Solo pari

La Fiorentina si deve accontentare dello 0-0 contro il Vitkoria Plzen all’andata dei quarti di finale di Conference League. Risultato deludente per la viola.

DELUSIONE – La Fiorentina non riesce ad ottenere la vittoria contro il Vitkoria Plzen all’andata dei quarti di finale di Conference League. Vincenzo Italiano non dà la svolta giusta ai suoi uomini, che non sono in un momento positivo. Il primo tempo della partita finisce con appena un tiro verso la porta della viola, che non migliora affatto nella ripresa. In totale raggiunge quota due conclusioni, non risultando però mai pericolosa. Il pareggio comunque permette alla Fiorentina di avere la possibilità di vincere all’Artemio Franchi, dove si giocherà la partita di ritorno giovedì prossimo.