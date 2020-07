Delneri: “Tonali ha talento, è cresciuto! Può giocare in qualunque modulo”

Luigi Delneri, ex allenatore della Juventus oggi vicino al Brescia ma per ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, ai microfoni di “Tuttomercatoweb” ha parlato di Sandro Tonali.

SU TONALI – Luigi Delneri, prossimo Direttore Tecnico del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, oggetto di mercato che interessa anche all’Inter: «Ha talento, è cresciuto. Ma è un ragazzo di vent’anni, le sue potenzialità ancora non si conoscono del tutto. In mezzo al campo può giocare in qualunque modulo. Perché i moduli non importano, il calcio deve essere organizzato e dare possibilità di esprimersi. Quando sento parlare di moduli mi scappa da ridere».

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo.