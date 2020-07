De Zerbi: “Contro l’Inter grande prestazione. Stiamo bene, col Milan…”

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida del Sassuolo contro il Milan, ha parlato dello stato di forma della sua squadra ricordando anche il 3-3 di San Siro contro l’Inter.

PERIODO DI FORMA – Il Sassuolo di Roberto De Zerbi è sicuramente una delle squadre che in questo campionato ha fatto sicuramente vedere un bel modo di giocare. A farne le spese è stata anche l’Inter di Antonio Conte, che a San Siro ha subito la rimonta dei neroverdi nel finale di partita, in un rocambolesco 3-3 che ha lasciato sicuramente l’amaro in bocca a squadra e tifosi. Proprio su quella partita è tornato a parlare il tecnico degli emiliani, nella conferenza stampa prima della sfida contro il Milan: «È un periodo che stiamo bene, abbiamo fatto delle grandi partite tra cui quella contro l’Inter e domani contro il Milan entriamo per fare un’altra prestazione così».

Fonte: Sassuolo Channel