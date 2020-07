FOTO – Candreva incita l’Inter dopo Roma: “Continuiamo insieme”

Dopo il pareggio 2-2 ieri sera dell’Inter a Roma, Antonio Candreva, attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, ha voluto incitare la squadra a continuare tutti uniti fino a fine stagione.

UNITÀ – Dopo il pareggio per 2-2 a Roma, l’Inter ha raggiunto matematicamente la qualificazione in Champions League attraverso la Serie A. Un risultato che però non ha allontanato le critiche – spesso esagerate e ingenerose – contro la squadra di Antonio Conte. Critiche contro le quali bisogna restare uniti, compatti, fino a fine stagione. Un messaggio lanciato anche da Antonio Candreva attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, queste le sue parole: “Continuiamo insieme, uniti…”. Parole rivolte non solo ai compagni di squadra, ma anche e soprattutto ai tifosi, i primi a dover far sentire il proprio sostegno alla squadra anche se da lontano vista l’impossibilità di incitare la squadra allo stadio.