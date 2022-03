De Vrij, Inzaghi non vuole forzare il recupero: due partite nel mirino – CdS

De Vrij a differenza di Marcelo Brozovic (che invece ha qualche chance in più), contro il Torino non ci sarà. Secondo il Corriere dello Sport, l’olandese mette nel mirino due partite in particolare.

SENZA FORZARE – Anche l’infortunio di Stefan de Vrij sembra non preoccupare Simone Inzaghi e il suo staff, ma rispetto Marcelo Brozovic avrà bisogno di qualche giorno in più di recupero. Il tecnico dal canto suo non vuole forzare la mano per il rientro, anche perché a differenza del croato, in difesa ha qualche carta in più da potersi giocare. Per l’olandese c’è una speranza di vederlo già a disposizione per la sfida casalinga contro la Fiorentina, ma il vero obiettivo è quello di averlo al meglio alla ripresa del campionato contro la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

