Torino-Inter, in difesa come contro il Liverpool? Un ballottaggio – CdS

Considerando l’assenza certa di Stefan de Vrij contro il Torino (vedi articolo), da capire che difesa deciderà di schierare Simone Inzaghi dal 1′. Possibile rivedere lo stesso trio visto ad Anfield, ma c’è un ballottaggio.

IN DIFESA – A Torino, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Stefan de Vrij per infortunio. Da capire se la linea a tre dietro sarà composta a questo punto dagli stessi visti ad Anfield contro il Liverpool dopo l’uscita dell’olandese, cioè Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. La seconda possibilità, invece, è quella di vedere Skriniar sul centro-destra, con l’inserimento di Andrea Ranocchia al centro della difesa e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra come di consueto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti