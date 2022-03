Brozovic verso il recupero, pronto con il Torino? Un allenamento decisivo – CdS

Brozovic, gli esami sostenuti nella giornata di ieri non hanno evidenziato nessun tipo di problema (vedi esito). Secondo il collega Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport potrebbe essere a disposizione della squadra già domenica contro il Torino.

IN EXTREMIS – Marcelo Brozovic dopo il problema riscontrato ad Anfield ha potuto lavorare a parte sul campo. Gli esami al polpaccio destro ieri non hanno evidenziato problemi di nessun tipo, per questo motivo anche oggi non forzerà la mano per il rientro, anche se ci sono buone chance di vederlo tra i convocati di Torino. Il vero provino, secondo il quotidiano romano, lo sosterrà domani nella rifinitura. Simone Inzaghi conta su di lui, anche perché sa quante difficoltà ha avuto la sua Inter senza il croato in cabina di regia.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

