De Vecchi avverte l’Inter: «Non spererei nel calo del Napoli! Due motivi»

L’Inter riprende il suo cammino in campionato contro il Napoli il 4 gennaio a San Siro. De Vecchi, allenatore ed ex calciatore tra le altre del Milan e degli azzurri, intervenuto a Radio Sportiva avverte i nerazzurri: un calo della squadra di Spalletti è improbabile.

CADUTA IMPROBABILE – L’Inter il 4 gennaio proverà a fermare il Napoli capolista di Luciano Spalletti che mercoledì è caduto in amichevole contro il Lille (vedi articolo). Walter De Vecchi, allenatore ed ex calciatore azzurro, avverte la squadra di Simone Inzaghi: «Per ora tutto insospettabilmente bene, il Napoli ha una media punti impressionante sia in Italia sia in Europa. Tutti aspettano il calo ma io non ci spererei troppo perché il Napoli è armato e ha una vecchia volpe in panchina che ne sa una più del diavolo, adesso per esempio con l’esperimento Giacomo Raspadori mezzala. Come si ferma Khvicha Kvaratskhelia? Ti devi fare il segno della croce. No, a parte gli scherzi è la vera sorpresa del campionato».