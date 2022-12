D’Agostino: «Napoli squadra da battere! Inter? Vedremo a gennaio»

Gaetano D’Agostino ha parlato dell’imminente ripresa della Serie A. L’ex centrocampista individua le possibili candidate alla lotta scudetto che include Napoli ed Inter. Le sue parole a TMW Radio.

SCUDETTO − Gaetano D’Agostino parla a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Napoli? La speranza di recupero ci deve essere ma le amichevoli lasciano il tempo che trovano. Luciano Spalletti sta sperimentando, però tornerà a quanto fatto vedere in questi mesi. In campionato si farà trovare pronta, sono la squadra da battere. Scudetto? La Juventus si è ripresa alla grande, salvo discorsi extra-campo. Ha fatto un filotto importante e storicamente, anche se in difficoltà, la Juve lotta sempre per arrivare a obiettivi importanti. Poi c’è l’Inter ma bisogna vedere a gennaio cosa succede. Ma il Milan, campione in carica, può essere la più continua».