Orlando: «Il Napoli può perdere punti con l’Inter. Ma nessun allarme»

Inter-Napoli si avvicina: il big match è in programma ormai fra soli dodici giorni. Dopo la sconfitta degli azzurri di Spalletti per 1-4 col Lille (vedi articolo), l’ex centrocampista Orlando a Piazza Affari su TMW Radio parla dei rischi per i partenopei nella seconda parte di Serie A.

POCHI PERICOLI – La Serie A ripartirà il 4 gennaio con un big match che riguarda l’indiscussa capolista della prima parte di stagione. Massimo Orlando non crede che il vertice possa cambiare a breve: «Sarei stupito se il Napoli perdesse alla ripartenza. Ci sta perdere punti nella partita contro l’Inter, ma un Napoli in difficoltà non ne vedo il motivo. Certo, tutti i tifosi del Napoli devono sapere che mantenere quei ritmi sarà difficile: vincerle tutte non è una cosa molto semplice nel nostro campionato. Ma le amichevoli credo che siano una casualità, non vedo ci sia un allarme».