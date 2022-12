Lombardo: «San Siro è uno stadio in cui tutti vorrebbero giocare»

Dagli studi di Sportitalia il giornalista Marco Lombardo ha parlato della questione legata alla costruzione del nuovo stadio a Milano e anche dell’eventuale abbattimento di San Siro. Questo è stato il suo intervento.

MONUMENTO – Il tema nuovo stadio e quello di San Siro si intrecciano ormai da mesi per Inter e Milan. Sembrano nascere sempre diversi problemi per mandare avanti il progetto e cominciano a nascere nuove ipotesi. Intanto, dagli studi di Sportitalia, il giornalista Marco Lombardo ha parlato così della situazione: «Gli stadi di proprietà possono dare i benefici che già hanno le altre big europee. Io credo che tutti ne abbiano bisogno in Italia, ma la vicenda San Siro è molto particolare. Si fanno dibattiti pubblici, si torna in Comune, ci sono emendamenti, arriva il Sottosegretario alla Cultura e dice che è un bene da tutelare, un monumento. L’unica cosa che so è che se tu chiedi a qualsiasi giocatore di calcio in quale stadio voglia giocare almeno una volta nella vita, San Siro c’è sempre tra le opzioni».