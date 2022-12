Napoli, che batosta prima dell’Inter! Il Lille cala il poker al ‘Maradona’

Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole natalizia allo stadio ‘Maradona’, a quattro giorni dalla sfida persa contro il Villarreal. La squadra allenata da Luciano Spalletti perde 1-4 prima della ripresa del campionato dove sfiderà l’Inter a San Siro.

POKER – Brutta batosta per il Napoli che perde 1-4 in casa contro il Lille rischiando anche di subire il quinto gol sul finale. La partita si mette in salita al 18′ con il gol di Diakité dagli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo la palla persa da Lobotka e il corner concesso ai francesi. Il Napoli prova subito a reagire con Osimhen, il più propositivo nel primo tempo. Il Lille però continua a gestire la partita anche nel secondo tempo, quando al 63′ trova il raddoppio con il gol di David che sfrutta il buco difensivo. Luciano Spalletti prova a cambiare qualcosa con i cambi e l’inserimento di Giacomo Raspadori, ma al 76′ arriva addirittura il terzo gol dell’ex Ounas che beffa Meret con un tunnel. I partenopei perdono totalmente il controllo della partita e all’82’ subiscono anche il poker con Bamba che sfrutta l’assist di David e insacca sul secondo palo. Piccola gioia nel finale con il gol “della bandiera” di Raspadori che, servito da Mario Rui dalla sinistra, spiazza il portiere con il destro.