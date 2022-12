FOTO – Asllani concentrato verso la ripresa del campionato: «Focus!»

Kristjan Asllani è tra i giocatori più utilizzati da mister Simone Inzaghi durante in questa pausa dovuta al Mondiale in Qatar. Il giovane centrocampista è concentrato in vista della ripresa del campionato.

IN ALLENAMENTO – Asllani fin qui non ha trovato tanto spazio in questa prima parte di stagione fino alla pausa del campionato dovuta al Mondiale in Qatar. Durante le amichevoli invernali e il mini-ritiro a Malta, è stato utilizzato con continuità da Simone Inzaghi davanti la difesa, vista l’assenza di Marcelo Brozovic impegnato con la Croazia. Il centrocampista albanese adesso punta forte alla ripresa del campionato, convinto di poter trovare più minuti visti i tanti impegni ravvicinati. Prosegue l’allenamento dei nerazzurri in vista della ripresa del campionato con la super-sfida subito alla ripresa del campionato contro il Napoli. Asllani con una foto pubblicata sui social è concentrato: «Focus!». Di seguito l’immagine su Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Asllani]