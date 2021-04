De Paola: «Conte, non è impresa tutto ciò che fa. Avuti passaggi a vuoto»

Paolo De Paola ha parlato di Antonio Conte, vicino alla conquista dello scudetto con l’Inter dopo la vittoria ottenuta ieri in casa contro il Verona (vedi nota tattica della partita)

SCUDETTO – Queste le parole dell’Editoriale del lunedì di “TMW Radio” da parte di Paolo De Paola su Antonio Conte, verso lo scudetto con l’Inter. «È sempre meraviglioso, ma – ha sottolineato l’ex direttore di “Tuttosport” e “Corriere dello Sport” – non è possibile che ogni cosa che fa lui viene fatta passare come un’impresa. Ha avuto anche qualche passaggio a vuoto, per esempio ha dimostrato l’assoluta incapacità di gestire una rosa su più competizioni».