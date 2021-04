FOTO – Vidal sorride da Appiano Gentile: «Ogni giorno meglio»

Arturo Vidal continua nel suo piano di recupero dall’infortunio che sta svolgendo ad Appiano Gentile e aggiorna sui suoi passi avanti verso il ritorno a disposizione dell’Inter di Antonio Conte

RECUPERO – Anche oggi, come ieri (vedi articolo), Arturo Vidal pubblica contenuti sui suoi allenamenti per recuperare dall’infortunio che lo costringe a stare fermo ai box. Nella giornata odierna il centrocampista dell’Inter ha pubblicato due storie tramite il proprio profilo Instagram scrivendo nella prima un messaggio che si può tradurre come. “Ogni giorno meglio“. Un motivo che può fare sorridere sia il giocatore che Antonio Conte. A seguire gli screenshot delle due stories.