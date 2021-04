Sala: «Nuovo San Siro, all’Inter chiedo solo di capire su controllo e futuro»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha detto la sua del progetto nuovo stadio San Siro per Inter e Milan parlando così sul club nerazzurro

STADIO – Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato a margine dell’evento “Milano è memoria” organizzato alla Loggia dei Mercanti per l’anniversario della Liberazione. Queste le parole da parte del primo cittadino del capoluogo della Lombardia sulla questione nuovo San Siro. «Dal mio punto di vista non cambia molto, anzi. Credo che sul futuro dell’Inter e sul controllo dell’Inter non mi pare di essere l’unico a chiedere solamente di capire (vedi la risposta del club nerazzurro alle precedenti parole di Sala, ndr). All’Inter e al Milan lo dico: sanno dove sono di casa, cioè Palazzo Marino. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto, c’è solo quello che io devo fare, cioè devo difendere l’interesse pubblico».