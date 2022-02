De Paola: «Commisso dice che l’Inter non paga stipendi? Non può accusarla!»

De Paola risponde a Commisso, che più volte se l’è presa con l’Inter ipotizzando un mancato pagamento degli stipendi. Da Sportitalia Mercato il giornalista spiega perché si tratta di un’accusa infondata.

NON È VERO – Nella serata di martedì Rocco Commisso ha sbottato per la vicenda del passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il giornalista Paolo De Paola risponde al presidente della Fiorentina: «Ha detto pure che l’Inter non paga gli stipendi. Con una dilazione che era stata decisa in Lega Serie A, di cui lui sapeva tutto. Non è che puoi accusare una società di non pagare gli stipendi, tanto è vero che alla fine la cosa è decaduta».