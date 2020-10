De Luca: “Juventus-Napoli rinviata? Serie A a venti squadre, un rischio…”

Massimo De Luca

Juventus-Napoli a rischio rinvio dopo che l’ASL avrebbe bloccato la partenza dei partenopei (vedi articolo). Massimo De Luca, giornalista e opinionista dagli studi di “Rai 2” ha detto la sua riguardo la situazione in Serie A e non solo.

RISCHIO RINVIO – Juventus-Napoli potrebbe non giocarsi. È questa la notizia dell’ultima ora, con la presa di posizione del club bianconero pronto a scendere in campo (vedi articolo). Dagli studi di “Rai 2”, Massimo De Luca, giornalista e conduttore televisivo, ha detto la sua riguardo questa situazione: «Il campionato potrebbe subire tanti rinvii, ricordiamoci che ci sarà anche la UEFA Champions League e quindi si giocherà ogni tre giorni fino a dicembre. Si ingolfa il calendario di un campionato a venti squadre che per me è assurdo, e quindi ci saranno inevitabilmente altri problemi».