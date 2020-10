Juventus-Napoli a rischio? Bloccata la partenza per Torino – Rai

Condividi questo articolo

Allianz Stadium Juventus

Secondo quanto si apprende dalla trasmissione Dribbling di “Rai Due”, Juventus-Napoli potrebbe essere a rischio causa Coronavirus. La partenza dei partenopei per Torino sarebbe infatti stata bloccata.

NIENTE PARTENZA – Continua ad allungarsi sempre più minacciosa l’ombra del Coronavirus sul calcio italiano. Dopo i tanti casi già registati nel Genoa, sarebbe a rischio anche Juventus-Napoli di domani. Sono stati infatti registrati nella giornata di oggi casi in entrambe le squadre (ultima, in ordine di tempo, quella bianconera) e l’ASL avrebbe bloccato la partenza dei partenopei per la sfida in programma nel capoluogo piemontese. La decisione non sembra ancora essere definitiva, pertanto sono previsti aggiornamenti.