La Juventus vuole i tre punti! Presa di posizione: “Scenderemo in campo”

Andrea Agnelli Juventus

La Juventus non ci pensa due volte, e pochi minuti fa attraverso il sito ufficiale ha comunicato una presa di posizione a seguito della mancata partenza del Napoli, bloccato dall’ASL (vedi articolo).

DECISIONE PRESA – La Juventus scenderà regolarmente in campo domani sera a Torino contro il Napoli, di seguito il comunicato del club bianconero attraverso il sito ufficiale: “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

