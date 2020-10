Dalbert: “Rennes, pronto e motivato per questa nuova esperienza! “

Dalbert è un nuovo giocatore del Rennes (vedi articolo). Il calciatore arrivato dall’Inter, attraverso i canali ufficiali del club si è presentato ai suoi nuovi tifosi.

SI PRESENTA – Dalbert saluta l’Inter per trasferirsi in prestito al Rennes. Queste le parole di presentazione del calciatore brasiliano: «Sono felice di aver avuto questa opportunità di entrare a far parte dello Stade Rennais FC. Spero di fare una buona stagione con i miei nuovi compagni di squadra. Con Raphinha qui (suo connazionale, ndr), ho seguito le partite del club. Ho parlato con lui prima di venire, mi ha raccontato tante cose belle della città e del club. Sono molto felice di essere qui. La Ligue 1 è un campionato che apprezzo. Mi rende felice di trovarlo. Sono molto motivato e pronto a dare il massimo in campionato e in Champions League».

Fonte: staderennais.com