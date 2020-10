UFFICIALE – Dalbert torna in Ligue 1, ceduto...

UFFICIALE – Dalbert torna in Ligue 1, ceduto al Rennes: la formula

Dalbert Henrique Inter

Dalbert ceduto ufficialmente al Rennes: l’Inter attraverso il sito ufficiale ha comunicato la cessione del giocatore che dunque ritorna in Ligue 1 dopo l’esperienza al Nizza.

IL COMUNICATO – Dalbert ritorna in Ligue 1, ceduto ufficialmente al Rennes! Di seguito il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Dalbert Henrique Chagas Estevão alla società Stade Rennais FC: l’esterno brasiliano classe 1993 si trasferisce cal club francese a titolo temporaneo con diritto di opzione per la trasformazione del prestito in cessione definitiva”.

Fonte: Inter.it