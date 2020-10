Holveck (pres. Rennes): “Dalbert ha esperienza in Ligue 1 e in Europa”

© Raffaele1 | Dreamstime.com

Holveck, presidente del Rennes, accoglie Dalbert attraverso i canali ufficiali del club. Il tecnico spiega il motivo dell’acquisto del terzino brasiliano di proprietà dell’Inter (QUI il comunicato del club nerazzurro).

ESPERIENZA – Holveck, presidente del Rennes, ha spiegato così la volontà di acquistare Dalbert dall’Inter: «È stato l’infortunio di Faitout a farci valutare l’arrivo di un terzino sinistro per questa stagione. Di fronte alle prossime scadenze, al numero di partite da disputare e al fatto che non sappiamo veramente quale sia la durata dell’indisponibilità di Faitout, abbiamo avuto la possibilità di acquistare Dalbert che porterà anche esperienza al gruppo. Dopo Hamari, sono rimasti solo i giovani. Serve esperienza nel gruppo. Dalbert conosce la Ligue 1 e parla francese. Ha avuto un’ottima stagione a Nizza. Ha giocato in un club molto grande come l’Inter e ha giocato anche la UEFA Champions League. È un giocatore che ci porterà tanto per la Champions e per il campionato che resta la priorità del club».

Fonte: staderennais.com