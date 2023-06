De Laurentiis come l’Inter: «Sogno la finale di Champions League»

Aurelio De Laurentiis ha parlato in conferenza stampa, tenuta in occasione della presentazione di Rudi Garcia, anche della Champions League. Il presidente del Napoli sogna la finale di Champions League come quella giocata dall’Inter solamente 9 giorni fa.

SOGNO ED ESEMPIO − Aurelio De Laurentiis, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, ha ripreso l’esempio dell’Inter (vedi QUI) e ha riferito: «Ci metterei la firma per arrivare in finale di Champions League, poi una volta lì uno se la gioca. Ma noi intanto puntiamo ad arrivarci».