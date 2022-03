De Grandis: «Torino non miglior avversario per Inter! Dzeko a Liverpool…»

L’Inter domani sfida il Torino di Juric allo stadio Olimpico Grande Torino (QUI le ultime sui nerazzurri). Stefani De Grandis parla dell’ostacolo che attende i nerazzurri e torna sul mancato ingresso di Dzeko ad Anfield

TRA DZEKO E IL TORO – L’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Liverpool è pronta a rituffarsi nel campionato sfidando il Torino domani alle ore 20.45. Secondo Stefano De Grandis, c’è ancora da capire perché Simone Inzaghi non abbia concesso l’ingresso a Edin Dzeko ad Anfield: «Onestamente non l’ho capita, quando un attaccante viene da una doppietta lo fai entrare. Quando ha scelto di mettere Correa ha sperato nel gol in contropiede però secondo me l’argentino è poco prima punta. Io non l’ho tanto capito. Quando hai una rosa grande ci sta che puoi fare entrare un altro attaccante perché alla fine hai sempre gente forte ma nella sostanza è già strano che tu tolga Lautaro Martinez che ha fatto gol ma se togli Lautaro metti Dzeko e un pochino meno Corea. Il Torino non è nella migliore condizione, però è una squadra aggressiva, ti marca a uomo e non è il miglior avversario possibile ora per l’Inter».