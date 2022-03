Brozovic, meno ottimismo: ancora da decidere partenza per Torino – Sky

Secondo le notizie che arrivano da Matteo Barzaghi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – Marcelo Brozovic potrebbe non partire con la squadra per Torino-Inter di domani sera.

POSSIBILE ASSENZA – Meno ottimismo sulla presenza di Marcelo Brozovic in Torino-Inter. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, il centrocampista croato potrebbe non partire per la trasferta: «De Vrij ha già lasciato Appiano e lo sapevamo che avrebbe saltato questa trasferta. Su Brozovic dobbiamo riaggiornarci perché non c’è l’ottimismo che c’era stamattina. Ha fatto qualcosina col gruppo in allenamento, ma poi non ha lavorato con la squadra. Credo che l’Inter debba decidere se portarlo a Torino».