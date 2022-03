Lukaku sbotta: la replica alle voci su un ritorno ‘in saldo’ all’Inter

Si parla molto in questi giorni di un ritorno di Lukaku all’Inter, complici le difficoltà del Chelsea (vedi articolo). Stando al Telegraph, il belga è scontento per il trattamento che sta ricevendo.

LA FURIA – Romelu Lukaku è arrabbiato per le voci, provenienti dall’Italia, su un suo ritorno all’Inter in prestito tagliandosi l’ingaggio. La notizia arriva dal Telegraph, parlando dell’attaccante belga comunque intenzionato a restare al Chelsea a prescindere dalla situazione riguardante Roman Abramovich. Secondo Lukaku ora sarebbe il momento di compattarsi come squadra, per superare il momento difficile. La sua intenzione è di rimanere e non voltare le spalle al club che l’ha ripreso per quasi cento milioni di sterline la scorsa estate. Per quanto riguarda la questione economica, dal Chelsea risultano essere arrivate rassicurazioni a Lukaku (così come agli altri giocatori) su come gli effetti delle sanzioni saranno minimi.

Fonte: telegraph.co.uk – Jason Burt