Torino-Inter, rifinitura per i granata in attesa dei convocati di Juric

Si avvicina Torino-Inter, gara in programma domani sera alle 20.45. I granata, sotto gli occhi di Ivan Juric, sono scesi in campo per la rifinitura in attesa delle convocazioni.

PREPARATIVI – In attesa dei convocati ufficiali per Torino-Inter di domani, Ivan Juric ha diretto oggi l’allenamento di rifinitura in vista della partita. Dal quale, sicuramente, arriveranno le ultime decisioni per il tecnico sulle scelte di formazione.

I granata arrivano da un periodo poco brillante e sicuramente domani vorranno mettersi in mostra contro un grande avversario come la squadra nerazzurra.