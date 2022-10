De Grandis «Stankovic al lavoro su due aspetti, vedremo con l’Inter»

Tra poche ore Inter e Sampdoria scenderanno in campo nell’anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi della partite vi è sicuramente il ritorno a San Siro da avversario di Dejan Stankovic. Il giornalista Stefano De Grandis, ha parlato proprio dell’attuale allenatore della Sampdoria e del suo lavoro, su Sky Sport24.

SQUADRA IN DIFFICOLTÀ − Il giornalista Stefano De Grandis, ha parlato delle difficoltà della Sampdoria, e del lavoro di Dejan Stankovic in vista del suo ritorno a San Siro contro l’Inter. Queste le sue parole: «Io penso che la Sampdoria sia in grande difficoltà. Non so se con il lavoro di Stankovic riuscirà a fare qualcosa. Lui piano piano sta cercando di cambiare le pedine e la disposizione in campo. Con il suo lavato sta provando a dare una nuova mentalità e una nuova fisionomia alla squadra. Ha già cambiato ad esempio tre volte il terzino. Vediamo cosa farà con l’Inter, perché fino ad ora la ha fatto fatica».